Podcast Lodi: "De Bruyne? Le parole della moglie hanno un fondo di verità”

L’ex centrocampista, ospite di Radio Tutto Napoli, analizza il centrocampo azzurro, il caso De Bruyne-PSV, il ruolo di Allegri sul belga

Nel corso di "Sabato Azzurro" è intervenuto l'ex giocatore Francesco Lodi sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Ecco le sue parole:

Il Napoli ha bisogno di ringiovanire la rosa, soprattutto a centrocampo: Anguissa è in scadenza e potrebbe lasciare in anticipo, mentre la squadra ha subito 25 gol in 15 gare. Quanto è importante sostituirlo con un giocatore con le stesse caratteristiche e ha un nome da consigliare a Manna?

"Al centrocampo serve nuova linfa giovane, giocatori con la voglia di recuperare palla e di ribattere subito l’azione. In questo momento il Napoli recupera il pallone, ma poi ci mette troppo a ripartire nella riconquista. L’età avanza per tutti, gli acciacchi aumentano e si perde quella brillantezza e quella velocità: l’Anguissa dello scudetto aveva la voglia di recuperare e poi partire palla al piede, ora, anche per i troppi infortuni, questo è un po’ venuto a mancare. Lo stesso vale per De Bruyne. Oggi Gilmour fa il mediano davanti alla difesa, Lobotka non c’è, si può provare Vergara a mezzala ma poi bisogna farlo giocare, mentre McTominay è quello che sta dando continuità. Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, perché è da lì che passa il gioco, sia in fase difensiva che offensiva. Nomi non ne faccio".

Si parla molto delle dichiarazioni della famiglia di De Bruyne e della risposta del giocatore dopo Belgio-Turchia: non conferma né smentisce un trasferimento anticipato al PSV. Il Napoli chiederebbe un indennizzo. Quanto perderebbe a livello tecnico?

"È una situazione da monitorare e non da gestire a cuor leggero. Quando un familiare così stretto come la moglie, che vive con lui ventiquattro ore su ventiquattro, fa certe dichiarazioni, un fondo di verità c’è sempre: le sue parole vanno prese come se fossero dette anche dal marito, perché in casa si parla. Lui sapeva dove veniva e ha avuto anche compagni come Mertens, che vive ancora a Napoli e gli ha parlato dell’amore viscerale della città per i propri giocatori, ma non so che cosa potrà succedere. Il Napoli perderebbe un giocatore di grande qualità: l’anno scorso ha avuto un lungo infortunio, ora non ha più la gamba del City, ma quando ha la palla ha ancora quello strappo, come con la Lazio quando ha tagliato in mezzo a due avversari. Se la scelta è quella, bisogna fare un investimento importante a centrocampo, anche con giocatori di caratteristiche diverse che diano più energia nel contrasto e nel ribattere l’azione, perché il De Bruyne del City di dieci anni fa non l’avrei mai ceduto".

Allegri, dalla partita contro il Frosinone, lo impiega spesso da play, mentre lui si sente una mezzala offensiva o un trequartista. Da ex centrocampista, quanto incide?

"Incide, perché è come la coperta corta. Davanti alla difesa hai palleggio per uscire pulito, ma ti manca il giocatore dell’ultimo passaggio, soprattutto se manca anche McTominay. Allegri sa quello che gli viene più giusto, ma io lo metterei sempre un po’ più avanti, perché può imbucare e fare giocate che a volte anche i compagni non si aspettano: passa la palla dove nessuno pensa sia possibile, come faceva al City. Senza palla, invece, rende meno rispetto agli anni scorsi: gli anni passano per tutti, c’è stata anche la lunga stagione scorsa e il Mondiale, non da sottovalutare. Il Napoli può schierare anche altri centrocampisti, la scelta spetta ad Allegri, che valuta in base all’avversario e al tipo di partita".

Lei, con la sua famiglia, è stato il grande scopritore di Antonio Vergara alla scuola calcio di Frattamaggiore: oggi è tra i giocatori su cui Mancini punta, ma a Napoli rende meno. Come è possibile?

"Me lo chiedo anch’io. Da lontano sono rimasto perplesso quando non è entrato in partite in cui serviva proprio quella linfa che porta lui: quando entra ha personalità, voglia di recuperare palla e di controllare il ritmo. In Nazionale ha fatto benissimo, anche contro giocatori di valore mondiale, con quella spensieratezza che hanno i giovani e che va sfruttata. Io gli darei più possibilità: quando un giocatore è bravo bisogna farlo giocare, non dieci minuti a partita. In Italia a parole tutti dicono che i giovani devono giocare, ma poi si guarda al risultato; se le cose vanno bene è facile farli giocare, se vanno male si aspetta, e si ritarda una crescita che altrove è già avvenuta. Non a caso sono 18 anni che non facciamo il Mondiale. Ricordo anche lo scorso gennaio, con tanti infortuni: Conte si è girato in panchina e c’era solo Vergara, che è risultato decisivo. Se ci fossero stati tutti i giocatori, non sarebbe entrato".

Il tema dei giovani non riguarda solo Vergara: cosa cambia negli altri campionati?

"Altrove il giovane, quando è bravo, gioca. Io ho esordito a 16 anni in Serie B con gente di 30: il mister mi disse “se sei pronto, gioca”. Se poi fai una partita e va male non ti metti da parte: devi dare continuità, farlo crescere. Guardate Cubarsí o Yamal: uno ha esordito in Champions a 16 anni e oggi, a 20, è tra i calciatori più importanti del panorama mondiale. Può sbagliare contro giocatori top, ma se continui a giocare e ti alleni con i campioni, capisci le piccole cose che da giovane non vedi. Lo dico da tempo: i direttori sportivi sono bravi, ma in Italia contano troppo i risultati. Speriamo che il nuovo corso della Nazionale dia coraggio a tutto il calcio italiano".