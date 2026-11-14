Podcast Codignoni: “Ecco chi inseguire per il 4º posto! Ma Allegri ha in pugno la squadra?”

Il giornalista Manuel Codignoni, ospite di “Sabato Azzurro”, analizza le difficoltà del Napoli di Allegri, il caso De Bruyne e la sessione invernale

Nel corso di "Sabato Azzurro" è intervenuto il giornalista e radiocronista Rai Manuel Codignoni sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Ecco le sue parole:

Il Napoli è primo per velocità e verticalità nei passaggi progressivi, ma tra le ultime per possesso, smarcamento e manovra nell’ultimo terzo di campo. Così subisce molto nelle transizioni. Questo staff ha ancora le condizioni per migliorare la squadra, o dopo la sosta rischiamo di ritrovare gli stessi problemi?

"Allegri, in passato, è stato un vero “problem solver”: alla Juventus inventò il 4-2-3-1 con Pjanic mediano e Mandzukic esterno, un capolavoro. Idee ne ha sempre avute. Il punto è capire quanto abbia ancora in pugno lo spogliatoio, perché le idee dell’allenatore vanno filtrate dalla disponibilità dei giocatori a metterle in pratica e a sacrificarsi. I battibecchi con De Bruyne sulla posizione fanno capire che l’autorità del tecnico, forse è eccessivo dire che sia stata messa in discussione, non è comunque salda su tutti gli effettivi. La vera domanda è questa: Allegri ha ancora al 100% lo spogliatoio? Se la risposta è sì, io mi fiderei ancora di lui. Se è no, allora un ragionamento lo farei. Secondo me tutto passa da lì".

Queste difficoltà nascono anche da un malessere tecnico-tattico? Gli stessi giocatori rendono molto bene con le nazionali: De Bruyne, Vergara, e Hojlund ha numeri quasi doppi pur avendo giocato la metà dei minuti.

"Sì, c’è un malessere tecnico-tattico e anche di risultati, perché il calcio insegna che la medicina migliore è la vittoria, il gol per l’attaccante. Poi bisogna capire se è nato prima l’uovo o la gallina. È evidente però che il rendimento di De Bruyne, Vergara e Hojlund è diverso con le nazionali. Dovremo anche aspettare la ripartenza per vedere il bollettino medico e capire quale organico avrà Allegri. Alcune soluzioni tattiche non convincono i giocatori, e torno su De Bruyne: insieme a Hojlund è l’ago della bilancia della stagione. Se sta bene e funziona, può cambiare la stagione più ancora dell’attaccante, perché la strada verso la rete non passa solo dal 9 ma dai piedi di De Bruyne. Una squadra che fa poco possesso non si sposa con le sue caratteristiche: ha l’imbucata e la verticalizzazione, ma gli piace giocare con il pallone tra i piedi. Anche questo è un limite tattico che può sfociare nei malumori".

Oltre alle parole della moglie e alla risposta di De Bruyne dopo Belgio-Turchia, ci sono Anguissa in scadenza, i malumori della piazza su Lucca e Lang e Lobotka con il contratto in scadenza. Gennaio rischia di essere la sessione più delicata?

"Sì, ed è un problema, perché a gennaio o hai tantissimi soldi oppure gli affari sono “di intelletto puro”: un procuratore mi disse che si cerca di inventare soluzioni per tamponare. I grossi calibri a gennaio non si trovano, l’eccezione può essere il caso Malen alla Roma dell’anno scorso. Per Lang direi che va assolutamente recuperato: nell’ultima uscita, nonostante il pubblico lo beccasse, la prestazione c’è stata. Ha un caratterino, lo abbiamo imparato a conoscere, ma può essere un patrimonio del Napoli. Diverso il discorso di Anguissa: l’avventura mi sembra a fine ciclo, il Napoli potrebbe anche cercare di monetizzare a gennaio, ma forse la scelta migliore è arrivare a fine stagione, perché può comunque dare il suo contributo, magari mettendoci qualche soldo per trattenerlo. Su Lucca, di occasioni ne ha perse già tante e viene da chiedersi cosa ci sia di diverso rispetto al ragazzo che incantava il mondo quattro o cinque anni fa, finito direttamente dal Pisa in Nazionale senza passare dalla Serie A".

Sabato prossimo il Napoli gioca al Maradona contro il Torino, poi ritorna la Champions League. La comunicazione di Allegri sta incidendo sul morale? Il Napoli ha tre punti e lui ha fissato in dieci il traguardo per il passaggio del turno.

"Fa bene Allegri a tenere aperti gli obiettivi, almeno pubblicamente: dire che il traguardo è complicatissimo darebbe un’aria di smobilitazione. Lo conosciamo anche dal punto di vista della comunicazione: è sempre stato bravo a fare da parafulmine. Ricordo la stagione alla Juventus in cui furono tolti, poi ridati, poi ritolti dei punti: si è preso tutto sulle spalle sgravando i giocatori. Ha gestito bene la comunicazione anche l’anno scorso al Milan. Un conto, però, è la comunicazione, un altro sono i risultati: dopo Porto aveva detto che sarebbe stata la partita decisiva. Il Napoli non è detto che faccia sette punti tra la trasferta in Azerbaigian, il Viking e il Club Brugge, che ha vinto 4-3 a Milano contro l’Inter. La partita con il Brugge rischia di essere decisiva, mentre il Viking si affronta a Napoli, una partita diversa da quella che si gioca lassù, come con il Bodo (ci sono stato tre volte, ne conosco l’ambiente). Per fortuna, tra virgolette, l’impegno più proibitivo è con il Manchester City: se arrivasse una sconfitta all’Etihad, difficilmente Allegri sarebbe crocifisso. Perdere dignitosamente con il City è meglio che vincere in modo striminzito con il Viking o con gli azeri".

Su chi bisogna fare la corsa per il quarto posto? Inter e Roma io le metto già dentro.

"Le tre che metterei già dentro sono Inter, Roma e Como, che vedo più solido del Milan. Poi ci sono il Milan, la Lazio, che è prima in classifica e non si può tenere fuori anche se non è detto riesca a tenere questo ritmo fino alla fine, e la Juventus, che ha i suoi problemi. Alle spalle di Inter, Roma e Como, la corsa per il Napoli è su Milan, Juventus e Lazio: sono le squadre rognose per il quarto posto. I primi tre posti, per come sta andando la stagione, sono quasi appaltati a Inter, Roma e Como".