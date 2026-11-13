Tuttonapoli Occasione dalla Premier: Zirkzee al Man United gioca pochissimo, i numeri

Joshua Zirkzee trova pochissimo spazio al Manchester United: appena 186 minuti in stagione. Il Napoli valuta l'occasione di mercato per gennaio.

Joshua Zirkzee continua a vivere una situazione complicata al Manchester United. L'attaccante olandese, che ha compiuto 25 anni, fatica a trovare continuità e anche in questa stagione il suo impiego è stato estremamente limitato: appena 186 minuti complessivi, nonostante i due gol realizzati, l'ultimo domenica scorsa contro l'Aston Villa. Numeri che raccontano le difficoltà di un calciatore che non riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Un problema già emerso nella passata stagione, quando aveva totalizzato soltanto 645 minuti.

Zirkzee ai margini dello United: il Napoli osserva in vista di gennaio

Il poco spazio concesso all'ex Bologna potrebbe trasformarsi in un'occasione di mercato per il Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna guarda con attenzione alla Premier League, dove non mancano calciatori di qualità utilizzati con il contagocce. Zirkzee potrebbe essere uno di questi, soprattutto considerando la necessità degli azzurri di rinforzare il reparto offensivo. Un'eventuale partenza a gennaio dipenderà però anche dalle valutazioni di Mauricio Pochettino, subentrato a Michael Carrick sulla panchina dello United. Il Napoli vorrebbe provarci, ma prima bisognerà capire se il club inglese sarà disposto a privarsi dell'olandese.