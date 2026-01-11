Che Napoli! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo live dalle 19.30 ed ora è in onda il post-partita in "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio, l'inviato da Milano Fabio Tarantino ed i nostri opinionisti. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il ricco post-partita.

Puoi ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android (a breve anche su Samsung ed Lg)