Longhi: “Step on foot accidentale, prima finiva lì con le scuse”

Il rigore concesso all'Inter contro il Napoli nel 2-2 di San Siro ha fatto molto discutere. Il giornalista Bruno Longhi commenta così sul proprio account X: "Primo pareggio dell’Interv (2-2) contro un grande Napoli, ispirato da un doppio enorme McTominay autore dei due gol azzurri. Nonostante le assenze la squadra di Conte (espulso per proteste per il rigore assegnato contro da Doveri) ha messo in chiara difficoltà quella di Chivu in virtù di un grande pressing messo in atto soprattutto nella ripresa.

Due giorni fa, parlando in radio, dissi che lo step-on-foot è qualcosa di accidentale e che un tempo chi schiacciava il piede ad un avversario gli chiedeva scusa e finiva il. Ma per il calcio moderno quello di Rrahmani su Mkhitaryan è un rigore “moderno”. Alla fine pari equo, un palo per parte, e tutti rimangono in corsa".