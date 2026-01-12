Inter, Dimarco: "Importante non aver perso, con una sconfitta avevi il Napoli a -1"

Al termine del 2-2 di San Siro contro il Napoli, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato la prestazione della squadra di Chivu ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sull’importanza del risultato e sulla sua rete: "Pareggio che cambia poco in classifica? Non credo - ha chiarito l’esterno nerazzurro - perché in caso di sconfitta avremmo avuto il Napoli a meno uno. Era fondamentale non perdere: certo, vincere sarebbe stato meglio, ma questo punto ce lo teniamo”.

Sul gol che ha sbloccato il match: “Segnare fa sempre piacere, sarebbe bello riuscirci ogni volta. Non era una posizione semplice e sono contento, anche perché davanti avevo un portiere che copre molto lo specchio”.

Sul futuro: “Stiamo seguendo quello che ci chiede il mister e dobbiamo continuare su questa strada. Niente pensieri a lungo termine: ora testa al Lecce, mercoledì ci aspetta una partita durissima”.