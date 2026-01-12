Graziani tira le orecchie a Conte: “Non sa contare fino a 10. Va incontro a brutte figure..."
L'ex Campione del Mondo Ciccio Graziani ha commentato ai microfoni della 'Domenica Sportiva' la reazione di Antonio Conte sul rigore concesso all'Inter. Penalty sacrosanto per l'ex attaccante: "Antonio Conte è bravo ma non sa contare fino a dieci nei momenti di difficoltà. In questo caso qui prima rivedi le immagini.
Dico di più. Al contrario ci fosse stato un fallo su Hojlund, Conte avrebbe gridato vergogna alla stessa maniera. È bravo ma deve valutare bene altrimenti va incontro a brutte figure. Questo è un calcio di rigore netto".
