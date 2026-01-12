Live Inter, Chivu in conferenza: "Che partita! Conte? Un vincente, noi giovani possiamo solo imparare"

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Christian Chivu interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per rispondere alle domande della stampa.

C'è delusione o soddisfazione per aver visto una squadra forte?

"Due squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e ambizioni. Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa".

Cosa pensa delle difficoltà difensive?

"Metti difficoltà andando a prendere a uomo. Non avendo raddoppi e te la devi giocare sui duelli. Bisogna accettare anche perdere qualche duello perchè subentra anche la qualità dell'avversario. Akanji però per me ha fatto una grande gara su Hojlund".

Cosa pensa del percorso dell'Inter? Come sta Calhanoglu?

"Forse ci è mancata lucidità su determinate pressioni. Questa squadra ha voglia di andare in avanti e poi devi entrare veloce per pressare da dietro. Calhanoglu non lo so, sembra un affaticamento ed è da valutare domani.

Ha imparato qualcosa da Conte?

"Stasera ero focalizzato sulla squadra per non perdere la lucidità. Lui ha fatto vedere quello che vale, ha vinto tanto, è un vincente. Noi giovani possiamo solo imparare e ammirare da lui".