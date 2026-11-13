Podcast Forgione: "Vergara-De Bruyne decisivi in nazionale e in ruoli diversi da Napoli"

Angelo Forgione, giornalista, scrittore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che segnali sta dando la nuova Nazionale di Mancini e quanto è importante il lavoro fatto in così poco tempo? "Sono segnali positivi di crescita. La Nazionale partiva da una situazione molto difficile e aveva bisogno di una scossa. È stato necessario guardare soprattutto ai giovani, attingendo a un serbatoio che spesso il calcio italiano trascura, per rinnovare la squadra e costruire un gruppo in grado di crescere. Dobbiamo però ricordare che siamo ancora nella fase di Nations League: anche nella precedente edizione Mancini era arrivato alla Final Four, ma poi le qualificazioni mondiali hanno raccontato una storia diversa. Prendiamoci quindi i segnali positivi, senza pensare che il lavoro sia già completato. Siamo soltanto all'inizio."

Quanto può incidere un allenatore in poco tempo e quanto è diverso il lavoro di un commissario tecnico rispetto a quello di un allenatore di club? "Tre anni per incidere su una squadra di club mi sembrano davvero troppi: un allenatore deve riuscire a trasmettere qualcosa già nei primi mesi, in alcuni casi persino da subito. Naturalmente dipende dal materiale umano a disposizione, dall'ambiente, dalle caratteristiche dei calciatori e da tante altre variabili. Non esiste una scienza esatta. Per le Nazionali il discorso è ancora più delicato, perché il tempo per lavorare insieme è limitato. A un commissario tecnico si chiede soprattutto di costruire una mentalità, trasmettendo ai giocatori come stare in campo, quale atteggiamento adottare e quale spirito di gruppo sviluppare. Il gioco è la conseguenza di tanti fattori, compreso quello che i calciatori fanno quotidianamente nei rispettivi club. L'incidenza maggiore del CT è quindi soprattutto psicologica e motivazionale."

I numeri offensivi del Napoli evidenziano una difficoltà nel trovare un vero protagonista in zona gol. È un problema di attaccanti o di progetto tecnico? "I numeri evidenziano chiaramente un'involuzione del Napoli nel proprio progetto. Negli ultimi anni la squadra ha cambiato direzione, passando probabilmente senza rendersene conto da un modello di gioco a un altro. Per capire il problema basta immaginare Hojlund inserito nel Napoli di Spalletti: probabilmente avrebbe potuto realizzare un numero di gol simile a quello di Osimhen, anche se non possiamo averne la certezza. Conta molto il contesto nel quale vengono inseriti i calciatori. Oggi vediamo giocatori come Vergara e De Bruyne interpretare ruoli diversi nel Napoli rispetto a quelli ricoperti in Nazionale, dove diventano decisivi, segnano o procurano rigori. Qualcosa evidentemente non funziona nel progetto tecnico. Sembra che non sia stata compresa fino in fondo la direzione da seguire e che l'allenatore finisca per snaturare le caratteristiche dei giocatori, chiedendo loro compiti non sempre adatti alle rispettive attitudini. Questa situazione si riflette inevitabilmente anche nei numeri offensivi."

Anche il Napoli di Allegri fatica a trovare attaccanti capaci di raggiungere grandi numeri realizzativi. Quanto incide questo aspetto? "Le osservazioni sui numeri del Napoli sono corrette. Negli ultimi anni la squadra ha seguito una determinata direzione tecnica e tattica, ma anche nella stagione dello scudetto il rendimento offensivo non è stato particolarmente elevato: nei due campionati successivi non sono stati superati i 60 gol. Il valore aggiunto di quella squadra era soprattutto la fase difensiva, con una delle migliori difese d'Europa. Vorrei però sottolineare anche un altro aspetto: il ruolo della punta centrale. Lukaku, nella sua prima stagione, pur senza segnare tantissimo, era stato determinante grazie agli assist e al lavoro richiesto dal sistema di gioco. Hojlund, invece, si è ritrovato a essere praticamente l'unico riferimento offensivo, senza un vero sostituto. Lukaku, infatti, non è stato disponibile nella scorsa stagione e quest'anno ha collezionato soltanto poche apparizioni. Un attaccante costretto a sostenere da solo tutto il peso dell'attacco, senza possibilità di rifiatare, inevitabilmente attraversa momenti di appannamento. Anche i numeri di Hojlund con la Nazionale danese, dove registra prestazioni importanti per gol, palloni toccati in area e occasioni create, sono indicativi: nel Napoli il suo rendimento è meno soddisfacente. Evidentemente esistono anche ragioni tecnico-tattiche."

Quanto è importante per il Napoli acquistare un vice Hojlund già a gennaio, anche in prospettiva futura? "Il Napoli ha necessariamente bisogno di un altro attaccante. Attualmente può contare sostanzialmente su una sola punta, mentre l'alternativa dovrebbe servire soltanto a farla rifiatare. Lucca sta attraversando una stagione molto complicata, fatica persino a trovare la conclusione e non è semplice capire cosa possa invertire questa tendenza. Credo che anche la società ne abbia preso consapevolezza, come lasciano intendere le parole di Manna. Cercare un attaccante significa aver capito di avere un solo riferimento offensivo affidabile. Una società come il Napoli, per ambizioni e status, non può permettersi di temporeggiare: deve fare le scelte giuste, indipendentemente dagli obiettivi immediati. Acquistare un attaccante a gennaio non significa necessariamente rinunciare a un altro investimento in estate. Intanto si risolverebbe una situazione di emergenza, inserendo un giocatore che possa già dare garanzie e contribuire al reparto offensivo."