Podcast Colantuono: "Col 2° posto stagione del Napoli positiva, l'anno prossimo qualche modifica ci sarà"

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"Qualche giocatore è mancato nei momenti chiave e questo inevitabilmente ha pesato".

Stefano Colantuono, allenatore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Passando al Napoli, molti parlano di un ciclo ormai finito e di una squadra spenta. È anche la sua impressione?

“Non lo so, sicuramente qualche cambiamento ci sarà, perché qualcosa andrà rivisto a livello di rosa. Però sinceramente non farei tutto questo processo al Napoli. Stavo guardando proprio la classifica: tolta l’Inter, che secondo me ha fatto un campionato a parte per qualità della rosa e continuità dimostrata negli anni, il Napoli ha vinto il campionato delle altre”.

Quindi il bilancio resta positivo?

“Assolutamente sì. Poi è chiaro che ci siano stati problemi, soprattutto gli infortuni, che hanno inciso tantissimo durante tutta la stagione. Qualche giocatore è mancato nei momenti chiave e questo inevitabilmente ha pesato. Però se il campionato dovesse finire così, con il secondo posto e la Champions conquistata, io credo che il Napoli avrebbe comunque fatto una stagione positiva”.

Per il futuro si aspetta comunque un restyling importante?

“Qualcosa verrà sicuramente modificato. Forse qualcuno partirà, arriveranno forze fresche, ma questo fa parte del normale percorso di una squadra che vuole restare competitiva. Però ripeto: non trasformerei questa stagione in un fallimento, perché il Napoli, considerando tutto quello che è successo, il suo campionato lo ha fatto eccome”.