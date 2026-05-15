Rinnovo McTominay-Napoli: arriva l'annuncio del Cds

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Dopo la deludente prestazione contro il Bologna, una delle poche opache da quando veste la maglia del Napoli, il centrocampista cerca il riscatto

Per Scott McTominay il futuro sembra sempre più legato al Napoli, con il rinnovo di contratto che si avvicina e la prospettiva di continuare a essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nelle prossime stagioni. Un momento importante che potrebbe coincidere con un altro traguardo prestigioso: la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica a Pisa può essere l’occasione ideale per celebrare sia il nuovo accordo sia un’altra stagione vissuta ad alti livelli con la maglia azzurra.

Rinnovo McTominay, le ultime: la scelta del Napoli

Dopo la deludente prestazione contro il Bologna, una delle poche opache da quando veste la maglia del Napoli, il centrocampista scozzese punta subito al riscatto. McTominay ha già dimostrato di saper essere decisivo nei momenti più importanti e l’obiettivo ora è lasciare nuovamente il segno in una partita che può risultare determinante per il futuro del club. Magari con un gol, come un anno fa col Cagliari, per il tricolore.