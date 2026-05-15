Anguissa, il Napoli eserciterà il rinnovo. Ma il futuro è un rebus

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La situazione contrattuale di Frank Anguissa ruota attorno a due possibilità ben precise. La prima riguarda il diritto del Napoli di estendere in autonomia l’accordo del centrocampista fino al 30 giugno 2027. Si tratta di un’opzione già prevista e sostanzialmente certa, fondamentale per evitare che il giocatore possa liberarsi a parametro zero alla scadenza naturale del contratto. In questo modo il club mantiene il controllo sul futuro del calciatore e può decidere con maggiore serenità le prossime mosse. A scriverlo è il Cds oggi in edicola.

La seconda ipotesi, invece, apre a uno scenario diverso: Anguissa e il Napoli potrebbero valutare insieme un eventuale cambiamento al termine della stagione. Non c’è ancora alcuna decisione definitiva, ma solo la volontà di confrontarsi con calma e attenzione quando gli obiettivi stagionali saranno raggiunti, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League. Solo in quel momento le parti capiranno se proseguire il percorso insieme oppure prendere strade differenti.