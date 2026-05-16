Podcast Padovan: "Per una volta ha vinto la Lega. 12 orario pessimo, ma non è una novità"

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"Quindi si gioca a mezzogiorno: non è un orario felice né per chi gioca a Roma né per chi gioca altrove".

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Cosa ne pensa del caos calendario?

"Si è trovata una soluzione perché francamente mi pareva muro contro muro solo fino a poche ore prima, perché la prefettura insisteva per lunedì e la Lega insisteva per le 12 e 12.30. Diciamo che ha vinto la Lega per una volta, perché l'ho data almeno io per sconfitta, anche per il pasticcio che ha fatto. Poi però sono riusciti il presidente, l'amministratore delegato e non so chi altri a spuntarla, cioè hanno avuto ragione a trovare la collocazione a mezzogiorno anziché mezzogiorno e mezzo della partita del derby, che era quella che condizionava anche le altre. Quindi si gioca a mezzogiorno: non è un orario felice né per chi gioca a Roma né per chi gioca altrove, secondo me le 12 è un orario pessimo, ma questo lo pensavo anche per le partite delle 12.30, quindi non è una novità".