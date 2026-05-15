Addio Juan Jesus, il Napoli ha scelto il sostituto: gioca in Serie A

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Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è quello di un centrale noto in Italia

Con l’addio ormai vicino di Juan Jesus, il Napoli dovrà intervenire per completare il reparto difensivo attorno a Beukema, Rrahmani e Buongiorno. La partenza del brasiliano lascerà infatti uno spazio importante nella retroguardia azzurra, destinato a essere colmato con un profilo affidabile e già pronto per determinati livelli.

Calciomercato Napoli, la prima idea per la difesa

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è quello di Mario Gila, della Lazio, considerato uno dei principali obiettivi del club. Lo spagnolo piace perché risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate dalla società: è ancora giovane, ha struttura fisica, personalità e una buona conoscenza del ruolo. Qualità che lo rendono un difensore molto apprezzato anche da altre squadre, tra cui il Milan.

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Gila è legato alla Lazio e Lotito difficilmente abbassa le proprie richieste economiche, anche davanti a un contratto in scadenza tra un anno. Dall’altra parte c’è De Laurentiis, tradizionalmente molto attento ai costi e poco incline a investimenti considerati eccessivi, soprattutto dopo alcune operazioni onerose del passato che continuano a incidere sulle strategie di mercato del club.