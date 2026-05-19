Radio TN "Con Conte rosa satura, ma lui poco protetto dal club": riflessione a Passionapoli su Radio Tutto Napoli

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Nel corso di PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, si è acceso il dibattito sul futuro del Napoli e sull'addio ormai prossimo di Antonio Conte. Una riflessione profonda, che va oltre i nomi e apre interrogativi sul progetto tecnico del club azzurro.

Tra analisi tecniche, retroscena ambientali e riflessioni sulla tenuta del progetto, sono intervenuti Nicola Luongo e Guido Gaglione, offrendo due letture differenti ma accomunate da un concetto chiaro: il rapporto tra Conte e il Napoli è giunto ad un punto di forte logoramento.

Nicola Luongo: “La rosa del Napoli è satura con Conte. Lo dico da tempo, ma non perché abbia sbagliato qualcosa. Anzi, proprio perché non ha sbagliato niente. Il percorso di Conte è questo. Invito chi vorrebbe Conte sulla panchina del Napoli per 3, 4 o 5 anni a fare una cosa semplice: leggere il suo libro, come ho fatto io, e capire la sua metodologia. Dopo due anni, caput.

Quindi o cambia lui oppure si cambiano una ventina di calciatori. Il Napoli può fare un’operazione del genere? Se la sente di rivoltare la rosa come un calzino? Se la risposta è si, allora può andare avanti con Conte cambiando tre quarti del parco squadra.

Ma serve una forza economica e strutturale enorme per fare questo tipo di operazioni. Altrimenti sarebbe pericolosissimo. Ho sentito spesso dire che bastano due o tre innesti per fare una grande stagione con lo stesso allenatore. Io penso invece che si rischierebbe di andare incontro a una situazione simile al secondo anno di Ancelotti, con un’esplosione interna che poi portò all’ammutinamento.

Mi auguro che si pensi prima al bene del Napoli e poi all’allenatore che siede in panchina, pur riconoscendo gli enormi meriti di Conte: sia per l’anno scorso, sia – anche se un po’ meno – per questa stagione.”

Guido Gaglione, invece, ha posto l’attenzione soprattutto sul clima interno e sul rapporto tra Conte e l’ambiente Napoli: “Che ci siano stati dei dissapori tra Conte e alcuni membri dello staff del Napoli è un dato di fatto, non ce lo siamo inventati. Un altro dato di fatto è che Conte si sia sentito poco protetto dalla società rispetto a tutte le critiche che gli sono piovute addosso.

Si è solo in certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le critiche ricevute in merito alla metodologia atletica utilizzata dal suo staff.

Quante ne abbiamo sentite? E ieri, con quel commento abbastanza piccato, quando ha parlato di ‘mazze e bastoni’, ha voluto proprio esprimere il suo risentimento verso il trattamento ricevuto. Conte – poi - è uno che si spende totalmente per le piazze in cui allena e non possiamo certo dire che non abbia dato tutto a Napoli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Per questo motivo è fuori discussione che oggi sia stanco, logoro e saturo".