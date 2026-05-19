Podcast Futuro Conte, Sky: "Stavolta ADL non lo trattiene. Ha già il sì del sostituto"

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Il podcast di oggi di Gianluca Di Marzio, in collaborazione col network di Tmw e che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net, riguarda le panchine

Il podcast di oggi di Gianluca Di Marzio, in collaborazione col network di Tmw e che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net, riguarda le panchine con particolare spazio a quella del Napoli che saluterà Conte ed ha già l'ok di Maurizio Sarri. Di seguito il testo o il link per ascoltarlo:

"Si è ormai capito — l’hanno capito tutti — che tra Antonio Conte e il Napoli finirà in queste ore, in questi giorni, e si arriverà quindi a una separazione ufficiale e consensuale tra le parti. Non mi aspetto colpi di scena come invece erano accaduti l’anno scorso quando, è vero, anche in quel caso i segnali e gli scenari portavano a un Conte che avrebbe voluto fare un passo indietro, avrebbe voluto fermarsi dopo lo scudetto. Ma lì fu forte il pressing di De Laurentiis, fu forte il pressing ambientale nei confronti di Antonio dopo la parata, dopo i festeggiamenti, e lì quell’incontro poi servì in realtà per ripartire ancora più forti insieme.

Questa volta la decisione è stata già presa da tutte e due le parti e quindi, altrimenti, il Napoli non si sarebbe mosso per contattare altri allenatori e in particolare Maurizio Sarri, trovando in Sarri un’apertura. Quindi Sarri ha dato la disponibilità a tornare a Napoli e soltanto, anche in questo caso, una sorprendente virata in direzione Bergamo può evitare che Sarri torni sulla panchina del Napoli.

Bergamo perché? Perché a Bergamo Palladino non sarà confermato, comunque si chiuderà il rapporto anche lì. E Cristiano Giuntoli, che sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, chiaramente il pensiero di riportare e ricomporre la coppia con Sarri l’ha fatto. Ma penso che il fascino, per Sarri, di tornare a Napoli e cercare di vincere quello scudetto che ha soltanto sfiorato sia più forte di qualsiasi altro tipo di tentazione o di programmazione strutturata come può essere quella sulla panchina dell’Atalanta.

E quindi penso che l’Atalanta andrà su altri obiettivi: che possa essere Italiano, che possa essere Pioli, che già volevano in passato, o che possa essere lo stesso Grosso, che è un allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo e che è in ballo su diverse panchine: panchina Fiorentina se non verrà confermato Vanoli, panchina Bologna se Italiano andrà via, panchina Atalanta, panchina Napoli semmai dovesse esserci un cataclisma nella situazione di Sarri. Ma ecco, sicuramente questo è un po’ il giro. Poi, a cascata, dipenderà tutto da appena Conte uscirà ed entrerà Sarri: si libererà la Lazio e poi ci sarà tutto un discorso di mosaico sulle varie panchine".