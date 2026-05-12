Radio TN “Conte-Manna, profili incompatibili” la riflessione a Passionapoli su Radio Tutto Napoli

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Una riflessione profonda, che va oltre i nomi e apre interrogativi sul progetto tecnico del club azzurro.

Nel corso di PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, si è acceso il dibattito sul futuro del Napoli e sulla possibile incompatibilità tra Antonio Conte e Giovanni Manna. Una riflessione profonda, che va oltre i nomi e apre interrogativi sul progetto tecnico del club azzurro.

Nicola Luongo ha espresso una posizione netta:

“Secondo me è molto probabile che uno escluda l'altro, DS - Manna o allenatore - Conte, che ho sempre ritenuto totalmente incompatibili, proprio per visioni di calcio completamente opposte. Conte è molto più conservatore, va su profili tra virgolette sicuri, leggermente più datati, Manna fa scouting con grandissimi risultati e bisogna capire che strada vuole percorrere il Napoli. Secondo me uno esclude l'altro”.

Una riflessione che si lega anche al possibile futuro dell’allenatore azzurro:

“È probabile che la permanenza di Conte possa liberare Manna. Viceversa, se Conte ha qualche sirena che lo attirerà, io sono sempre più convinto che il presidente non farà niente per trattenerlo”.

Sulla stessa linea di analisi, ma con una visione più societaria, anche Guido Gaglione:

“Propendo assolutamente per una visione societaria che preveda la conferma di Manna. Il Napoli è in un momento in cui deve reinventarsi, deve ricostruirsi. Va verso la chiusura di un ciclo, deve ringiovanire l’età media e ridimensionare il monte ingaggi. I sacrifici economici fatti hanno portato risultati, ma non credo siano sostenibili alla lunga”.

Due letture differenti, ma unite da una certezza: il Napoli sta entrando in una fase decisiva del proprio futuro.