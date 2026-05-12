Calciomercato Napoli, rimandato il primo acquisto per la stagione 2026/27

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Rimandato il primo acquisto per la stagione 2026/27, ovvero quella che comincerà tra qualche mese: le ultime in casa Napoli

Rimandato il primo acquisto per la stagione 2026/27, ovvero quella che comincerà tra qualche mese. In caso di vittoria col Bologna e qualificazione aritmetica in Champions, infatti, il Napoli avrebbe riscattato Rasmus Hojlund dallo United per 44 milioni dopo aver pagato 6 milioni di prestito oneroso in estate. Un investimento comunque previsto per l'estate. Hojlund resterà in azzurro a prescindere dalla classifica finale. E' stato un colpo della società dopo l'infortunio di Lukaku in estate e dopo l'ottima stagione in azzurro il riscatto sembra ormai cosa certa, una sorta di formalità. Aspettando la Champions.

Hojlund e i suoi numeri al Napoli

Ieri altro assist per l'ex United, decisivo per la rete di Alisson. Ma era stato determinante anche sul gol di Di Lorenzo a lottare in area su quel pallone vagante. Hojlund ha segnato 14 reti in questa stagione, di cui 10 in campionato. Non solo numeri da super bomber ma sono giustificati dal suo grande lavoro spalle alla porta a sostegno dei compagni. Come contro il Bologna. Il futuro è azzurro.