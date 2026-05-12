Sorpresa Lukaku: c'è una nuova ipotesi per questo finale di stagione

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Una decisione che potrebbe maturare nelle prossime ore. Adesso l'obiettivo di Big Rom è arrivare preparato al prossimo Mondiale

Romelu Lukaku torna in Belgio? Ipotesi probabile, possibile, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Una decisione che potrebbe maturare nelle prossime ore. Adesso l'obiettivo di Big Rom è arrivare preparato al prossimo Mondiale. Sarebbe il quarto per lui con il Belgio.

"Il Napoli, la nazionale belga e Romelu Lukaku stanno riflettendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter di completo recupero intrapreso sin dall’ultima sosta di marzo: e non è escluso che Big Rom possa concluderlo in Belgio. Dopo aver trascorso un mese e mezzo tra Bruxelles e Anversa insieme con il fisioterapista Lieven Maesschalck per smaltire un problema all’ileopsoas e migliorare la condizione in vista del finale di campionato e in prospettiva Mondiale, il giocatore è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno una settimana fa. Con la stagione giunta a due partite dal gong - con Pisa e Udinese - e con i giochi ormai fatti, lo staff della nazionale di Garcia e il Napoli stanno riflettendo sulla soluzione migliore. E non escludono un rientro in Belgio".