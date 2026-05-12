Futuro Conte, Sky: "Aria di divorzio, ma serve incontro con ADL! L'alternativa resta Sarri"

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Penso che se Conte e il Napoli si saluteranno, Maurizio Sarri resta l'indiziato più forte per guidare il Napoli nella prossima stagione.

Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo il ko dei partenopei contro il Bologna: "E' necessario aspettare il confronto che ci sarà tra lui e De Laurentiis con il ds Manna, che tra l'altro è molto corteggiato dalla Roma ma che credo alla fine rimarrà a Napoli. L'anno scorso pensavamo tutti che Conte sarebbe andato via, poi è rimasto. Anche quest'anno c'è aria di separazione. Poi però il confronto fra i due può essere sempre sorprendente".

L'alternativa a Conte

"Confermo, anche se poi Sarri l'ha definita fantacalcio quella possibilità. Penso che se Conte e il Napoli si saluteranno, Maurizio Sarri resta l'indiziato più forte per guidare il Napoli nella prossima stagione. Detto, però, che ha un contratto con la Lazio, così come Conte ha un contratto col Napoli. Quindi poi ci sarà da risolvere queste situazioni contrattuali".