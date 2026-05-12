Futuro Conte, rimandato incontro con ADL: la data del nuovo appuntamento

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Conte e De Laurentiis si incontreranno presto, ma non subito. Non adesso, con la conquista della Champions ancora in bilico. Serviva una vittoria ieri per l'aritmetica, invece è arrivata una sconfitta. E adesso c'è attesa: se domenica arriveranno i tre punti contro il Pisa, allora i due potranno finalmente gettare le basi per il futuro. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Tutto rimandato a domenica. Il Napoli non è tornato aritmeticamente in Champions, il riscatto di Hojlund non è diventato obbligatorio e la definizione del futuro resta in bilico. Conte e De Laurentiis avranno quantomeno cominciato ad affrontare quel che sarà, ma le parti avevano deciso di attendere il traguardo per sciogliere il nodo fondamentale del futuro in panchina e del test della sintonia. Cinque giorni ancora, insomma. Almeno cinque. Pisa è diventata il crocevia internazionale".