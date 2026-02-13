Radio TN Da Roma: "Occhio all'intesa Dybala-Malen! Le probabili scelte di Gasperini..."

Gabriele Chiocchio, giornalista di Vocegiallorossa, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Il mercato ha aiutato molto in quello che era il punto debole della Roma, l'attacco: sia a livello creativo che a livello realizzativo, Dovbyk e Ferguson erano molto deficitari. Malen ha già segnato tre gol e ha mostrato un'ottima intesa con Dybala nella prima partita, ed è quella che Gasperini spera di rivedere al Maradona: Dybala anche oggi si è allenato in gruppo ed è probabile che possa partire titolare proprio per questa connection. Per quanto riguarda la corsa alla Champions League, molto passa dalle prossime tre partite con due scontri diretti contro Napoli e Juventus. Scontri diretti che la Roma non vince quasi mai, contro le prime quattro i giallorossi hanno fatto solo un punto contro il Milan.

Ballottaggi Soulé-Pellegrini e Pisilli-El Aynaoui? Credo che sono nodi che Gasperini scioglierà all'ultimo. Parto da Soulé-Pellegrini: con entrambi in forma non avrei dubbi nel darvi Soulé come titolare, il problema è che da qualche settimana soffre di pubalgia e ci sta giocando sopra, ci sono partite in cui la soffre di più e altre meno; bisognerà capire, qualora dovesse stare abbastanza bene darei l'argentino titolare. Per quanto riguarda il centrocampo, Cristante dovrebbe essere un punto fermo, Pisilli ha giocato molto bene l'ultima partita contro il Cagliari e Gasperini sembra fidarsi un po' meno di El Aynaoui da quando è tornato dalla Coppa d'Africa; anche lì bisogna capire che atteggiamento avrà la Roma, con un atteggiamento più proattivo Pisilli potrebbe essere un'arma interessante per la sua capacità di inserirsi e calciare".