Prima pagina

Il Mattino: "Conte e Gasperini, vista sull'Europa: domani il big match"

Il Mattino: "Conte e Gasperini, vista sull'Europa: domani il big match"
Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Conte e Gasperini, vista sull'Europa: domani il big match", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando lo scontro diretto tra il Napoli ed i giallorossi, cruciale per la corsa Champions. Il sommario: "C'è la Roma al Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.