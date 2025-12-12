Radio TN Da Udine: "Lucca non è Lukaku anche se è alto due metri. Vi inganna..."

Stefano Pontoni di Tuttodinese è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Lucca? Pensavo che Conte potesse essere l'insegnante giusto per fare il salto di qualità e giocare ad un livello superiore. Qui a Udine si sente la sua mancanza, in questi due anni ha segnato tanto. Forse i napoletani si aspettavano un altro tipo di centravanti. Fisicamente lo guardi, alti due metri, pensi protegga palla bene ma per caratteristiche invece Lucca non è questo, infatti a Udine tante volte giocava con David ed era lui, David, a battagliare spalle alla porta e lui invece andava in profondità o a rifinire in area di rigore. Se il Napoli pensava di trovare un altro Lukaku, beh Lucca non è quel tipo di giocatore, il fisico può ingannare. Il suo potenziale migliore è quando va in area a prendersi il pallone. Bisogna imparare a giocare con Lucca, non per Lucca, ecco la grande differenza".

"Forse Conte non sa ancora bene come sfruttarlo e poi va anche detto che Napoli non è Udine, cambia tutto. A Udine doveva sostituire Beto che è un altro attaccante, che era verticale. Noi non capivamo all'inizio Lucca cosa potesse fare, poi lo abbiamo capito. Ma a Napoli non c'è tutto questo tempo e poi c'è Hojlund e sta rientrando Lukaku, quindi è tutto diverso. Lucca poi caratterialmente necessità di grande fiducia. Tende a spegnersi e anche ad auto-demolirsi con nervosismi inutili. Credo che se non trova il contesto giusto con la piazza e i compagni fa fatica".