Radio TN Da Udine: "Sopresi da Lucca al Napoli, avevamo un dubbio già in estate"

Monica Tosolini, giornalista da Udine, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Atta? Non parte a gennaio e non solo per l'infortunio. Con Samardzic c'è una differenza sostanziale, lui era discontinuo anche a Udine mentre Atta difficilmente fallisce una prestazione, è molto mentalizzato e concentrato sulla carriera. Ha sempre fatto bene. Le sue qualità si sono subito intraviste. Ha fallito davvero poche partite e quando non c'era la squadra ha fatto fatica

Zaniolo? E' arrivato qui consapevole che Udine poteva essere la sua ultima opportunità e si è subito messo a disposizione. Ha ritrovato il suo talento, ha la fiducia di tutti e sta crescendo di partita in partita. Era arrivato con difficoltà fisiche, al Gala aveva giocato pochissimo, ma è cresciuto e adessoo anche fisicamente sta crescendo ed è al top.

Lucca? Mi aspettavo difficoltà, il Napoli ha tanti attaccanti, ma non mi aspettavo così tante difficoltà. Lui si impegna, dà il massimo e vuole farsi valere. Non so quali siano state le problematiche ma intuisco che abbia fatto fatica a trovare spazio perché altri hanno saputo sfruttare le occasioni. A Udine era lanciato in profondità ed era giocatore d'area, ma spalle alla porta ha sempre fatto fatica. Noi ci siamo stupiti per il fatto che il Napoli puntasse tanto su Lucca perché anche a livello caratteriale un altro annetto qui forse gli avrebbe fatto bene ma lui è convinto dei suoi mezzi.

Rientro di Lucca a gennaio? L'Udinese ha cambiato completamente l'attacco e ora c'è già uno scontento che è Bravo che chiede di giocare e non c'è solo lui quindi escludo un suo ritorno a metà stagione. La coppia dei titolari è Zaniolo-Davis".