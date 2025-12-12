Radio TN Gautieri: "Lang? Uscirà come Neres, ma ora giocano solo per un motivo"

L'ex giocatore del Napoli e allenatore, Carmine Gautieri, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Noa Lang può dare di più e lo ha dimostrato anche in passato, per ora è dietro rispetto agli altri, ma è un giocatore importante che crea spesso la superiorità numerica e ti può fare la differenza. Per me uscirà fuori come Neres, che però è emerso solo con l'infortunio di De Bruyne. Prima, entrambi avevano poco spazio".

"Politano? Esistono le gerarchie e la meritocrazia, ma lui è un giocatore importante e può dare ancora tanto. Io ho sempre detto che Conte vuole bene al Napoli e ci tiene al gruppo e ai tifosi. Oggi il 3-4-2-1 è il vestito perfetto e penso che questa squadra possa comunque dare ancora tanto.

Lucca? Penso sia un giocatore importante, di grande prospettiva, le critiche e i fischi sono esagerati, è un giocatore che per la prima volta si affaccia in una piazza importante con tanti campioni. Io non ho nulla contro gli stranieri, ben venga, ma un italiano viene subito criticato e uno straniero invece lo aspettano. Lucca bisogna tenerselo stretto, è di prospettiva e va messo nelle condizioni giuste per esprimersi. Pressione? Se non la sopporti devi cambiare mestiere, ma questo vale per tutti i lavori. Ma con fischi diventa tutto più difficile, i tifosi hanno sbagliato".