Podcast Udinese, l'ex allenatore Marino: "Ha fisicità, sarà dura per il Napoli. Su Vergara..."

Pasquale Marino, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Il Napoli avrà tanti stimoli, vorrà riscattare la partita contro il Benfica. Ci sarà da battagliare contro l'Udinese. Nel nostro campionato partite facili non ce ne sono, soprattutto contro una squadra che ha una buona fisicità. Sarà un test impegnativo ma il Napoli che vuole blindare la vetta ha consapevolezza della propria forza".

"Vergara? Il primo a capire se è pronto è Conte, ma la crescita di questo ragazzo è ormai evidente. La fiducia di Conte la sta pian piano ripagando e quindi è sulla strada giusta per poter dare un contributo importante in termini di minutaggio. Ha personalità e qualità e secondo me sarà utile al Napoli in questo periodo".

"Corsa scudetto? Il Milan non ha le coppe e questo è sicuramente un vantaggio".

"Mi piace molto Neres, ovvero chi gioca a piede invertito per dar spazio a chi si inserisce sulla fascia".

Di seguito il podcast completo