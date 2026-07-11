Podcast De Bruyne-Lukaku via? Caiazza: "Napoli risparmierebbe 20mln all'anno..."

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Salvatore Caiazza, capo allo sport de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Allegri, secondo te, quanto sarà un facsimile di Antonio Conte? Quanto lavorerà sulla struttura creata da Antonio Conte?

"Allegri sicuramente trova un buon lavoro fatto. Su come proseguirà il lavoro di Conte, questo lo vedremo a Dimaro e a Castel di Sangro. Mi riferisco soprattutto all'aspetto tattico, perché intanto si ragiona su tutti questi esterni che il Napoli ha e che sta anche trattando. O si fa il 3-4-3 o si fa il 4-3-3, da lì non si scappa. Perché comunque hai delle ali offensive che sono molto forti e vanno sfruttate. Altrimenti avresti fatto un mercato diverso, avresti tentato di cedere queste ali e di provare a prendere, eventualmente volessi fare un 3-5-2 alla Chivu, dei quinti che stanno a fare la fase offensiva ma soprattutto la fase difensiva. Al Napoli è impossibile fare questo. Mi auguro, spero, ma così sarà, che o sarà un 3-4-3 o sarei più contento se facesse un 4-3-3. Perché torneremo un po' al passato, su quel modulo che ci ha fatto divertire e ha fatto vincere Spalletti."

Lo dice martedì nella conferenza o sarà chiuso su questi aspetti?

"Ma io credo che ci risponderà che deve cominciare prima a lavorare. Sicuramente nell'incontro che ha avuto con De Laurentiis e Manna avranno parlato anche di questo. Perché il mercato è già cominciato. Al di là di quello che sarà la campagna acquisti in entrata, ci dovrà lavorare soprattutto in uscita. Perché lo ha detto il presidente durante la presentazione della maglia del centenario: si prende prima e poi eventualmente, per coprire un ruolo mancante, si comprerà. Anche perché noi tutti ci lamentiamo che non c'è il mercato in entrata. Il Napoli ha speso già intorno ai 70 milioni di euro per riscattare Højlund e allisson, tanto che per riscattare una parte dell'investimento fatto per un milione di cittadini..."

De Bruyne o Lukaku, via uno dei due: sei d'accordo?

"Sì, sono d'accordo, anche perché voi sapete bene che il piano economico-finanziario del Napoli prevede l'abbassamento del monte ingaggi. Soprattutto se poi devi fare degli adeguamenti importanti come quello di McTominay, che dovrebbe passare dai 4 milioni attuali ai 7, non sicuramente ai 10 che a quanto pare rischia di chiedere l'entourage del calciatore. Personalmente, se devo andare a valutare questo Mondiale del Belgio e soprattutto di De Bruyne e Lukaku, quello più utile a Garcia è stato Lukaku. Mentre De Bruyne si è fatto vedere, ma poca roba e non a caso, nell'intervista rilasciata post partita lo ha avvertito: non sono più quello di 9 anni fa, ho 35 anni, ho subito comunque un intervento chirurgico abbastanza delicato e difficile. Adesso il Napoli deve capire e deve salutare chi dei due può essere utile o addirittura potrebbero andare via entrambi. Il Napoli risparmierebbe in maniera lorda intorno ai 20 milioni di euro, che non è cosa da poco."

Il Napoli, come hanno detto dalla settimana scorsa, non ha bisogno di stravolgere, anzi semmai cede prima e poi cerca di fare qualche acquisto. Quali sono i punti in cui il Napoli ha necessità di andare a puntellare la rosa?

"Sicuramente, se Fabian Ghisà, come sembra, perché pensa di aver compiuto il ciclo, deve andare a prendere un centrocampista all'altezza della situazione. Sicuramente il buon centrocampista della Francia, Rabiot, che l'ho visto contro il Marocco, sinceramente lo andrei a prendere domani stesso. Lui e Koné si sono mangiati il centrocampo del Marocco. E in avanti, se va via Lukaku e va via il futuro di Luca, deve andare a prendere un vice di Højlund. Højlund non può fare tutto lui in una stagione dove ci sono tanti impegni. C'è Giovane, ma non credo che possa essere l'alternativa a Højlund. Può fare il centravanti all'occorrenza, ma non credo che abbia quelle qualità che servono per fare la prima punta. Può essere un'alternativa a qualche partita, ma non sempre. E poi soprattutto, ragazzi, a destra c'è questo nodo del vice Di Lorenzo, che poi io mi chiedo: ma Alessio Zerbin, che con l'Udinese ha fatto bene e con la Cremonese è comunque riuscito a destinarsi, con il Frosinone anche ha fatto bene. Ma perché non lui? A meno che il calciatore non voglia andare via. Non vuole andare via perché il procuratore Valcareggi ha detto spesso che vedremo quello che accadrà con il Napoli. Abbiamo bisogno di un giocatore sulla fascia, per amor del cielo, dalla Aili massimo rispetto, vedremo alla corte dell'Inter di Chivu cosa farà. Però tu ce l'hai in casa. Tu c'hai Alessio Zerbin che comunque, quando l'abbiamo visto, ragazzi, anche contro di noi nelle sfide contro il Napoli, sulla fascia destra ha fatto grandi cose. Ha fatto sempre molto bene. Ma anche lo stesso Zanoli, volendo anche andare a riprendere altri giocatori, Zanoli e Zerbin, alla fine nelle squadre in cui sono andati a militare hanno fatto comunque la loro figura."