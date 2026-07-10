Termina il Mondiale di De Bruyne e Lukaku! La Spagna elimina il Belgio, sfiderà la Francia

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Spagna in semifinale: Belgio battuto 2-1, ora sfida alla Francia ai Mondiali.

La Spagna conquista la semifinale del Mondiale 2026 superando il Belgio per 2-1 al SoFi Stadium di Los Angeles e raggiunge la Francia tra le migliori quattro del torneo. La squadra di Luis de la Fuente centra così la 36ª vittoria consecutiva, portandosi a una sola lunghezza dal record di 37 successi di fila stabilito dall'Italia di Roberto Mancini. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sull'1-1 grazie alle reti di Fabián Ruiz e De Ketelaere, la Roja ha trovato il gol decisivo soltanto nei minuti finali.

Merino decide nel finale, De Bruyne eliminato dal Mondiale

La sfida si è accesa dopo la mezz'ora, quando Lamine Yamal ha ispirato l'azione dell'1-0 trasformata da Fabián Ruiz dopo una prima respinta di Courtois. Il Belgio, però, ha reagito prima dell'intervallo con il colpo di testa vincente di De Ketelaere su assist di Castagne, trovando il primo gol subito dalla Spagna in questo Mondiale. Nella ripresa gli iberici hanno aumentato la pressione, creando numerose occasioni con Yamal, Oyarzabal e De Bruyne da una parte e dall'altra. Al 66' Courtois ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Lemmens. Quando la gara sembrava avviarsi verso i supplementari, all'88' Cubarsí ha concluso dalla distanza, il portiere belga ha respinto corto e Mikel Merino, appena entrato, ha firmato il definitivo 2-1. Nel recupero la Roja ha amministrato il vantaggio, eliminando il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e conquistando la semifinale contro la Francia.