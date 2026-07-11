Belgio, Garcia: "Non si possono commettere certi errori. De Bruyne? Non è riuscito a finire la gara"

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Rudi Garcia analizza Belgio-Spagna: errori e infortuni decisivi per l'eliminazione mondiale.

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, commenta ai microfoni della Fifa la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale che costa ai Diavoli Rossi l'elimiazioni dal Mondiale: "Abbiamo giocato molto bene contro la Spagna. Ma a questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori, e noi ne abbiamo fatti due.

Tielemans ha rimediato un infortunio prima della partita. E Courtois si è infortunato durante il match, in più anche De Bruyne non è riuscito a terminare la partita".

