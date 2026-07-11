Rinnovo Vergara, il Napoli insiste: lunedì l'incontro decisivo con l'agente

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Giovanni Manna è al lavoro per il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara con il Napoli: summit con l'agente del calciatore ad inizio settimana.

Il Napoli vuole blindare uno dei suoi migliori talenti. Lunedì - scrive il Corriere dello Sport - è in programma un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, per provare a sbloccare la trattativa sul rinnovo del centrocampista azzurro. Il confronto arriva dopo lo stop di mercoledì scorso, quando le parti non erano riuscite a trovare un'intesa. Il summit è fissato alla vigilia della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, tecnico che considera Vergara un elemento sul quale puntare nella prossima stagione.

Il Napoli continua infatti a credere nel calciatore cresciuto nel vivaio azzurro, protagonista di un'importante crescita nell'ultima annata. A conferma della volontà di trattenerlo, il club ha respinto due offerte ricevute per il giocatore, tra cui quella da 25 milioni di euro presentata dall'Atalanta.

Vergara aveva già rinnovato il proprio contratto lo scorso ottobre, firmando un accordo fino al 2030 con un adeguamento dell'ingaggio. Da allora, però, il suo ruolo all'interno del progetto tecnico è cambiato sensibilmente e proprio per questo le parti sono al lavoro per definire un nuovo accordo che rispecchi il suo attuale status.