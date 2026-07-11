Zeballos blindato: accordo sul contratto, lui vuole solo il Napoli

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Mentre De Laurentiis lavora a un maxi sfoltimento della rosa, Manna piazza il primo colpo in entrata: Zeballos ha già scelto Napoli.

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos, esterno classe 2002 del Boca Juniors, individuato come uno degli obiettivi per rinforzare l'attacco. Il giocatore ha già messo in stand-by le altre proposte ricevute e aspetta gli azzurri, convinto del trasferimento in Italia. Il direttore sportivo

Giovanni Manna lo ha bloccato da tempo, ma prima di chiudere servirà completare alcune uscite. Intanto il lavoro procede sotto traccia: il Napoli continua i contatti con agenti e intermediari e considera Zeballos una priorità. Reduce da stagioni complicate a causa di diversi infortuni, il crack argentino è pronto al salto in Europa dopo essersi messo in luce con il Boca Juniors.

L'intesa con il giocatore - scrive il Corriere dello Sport - è già stata raggiunta. Manna ha incontrato nei giorni scorsi il procuratore Diego Merino e le parti hanno definito un accordo fino al 2030 con uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione. Resta da trovare l'intesa con il Boca Juniors: il club argentino era partito da una richiesta di 20 milioni di dollari, ma è sceso a 10 milioni dopo aver preso atto della volontà del calciatore, ormai fuori rosa e libero di trattare. II Napoli prepara un'offerta da 9 milioni: la distanza è minima e Zeballos aspetterà gli azzurri, dopo aver rifiutato anche una proposta del Cska Mosca.

Zeballos, nato a La Banda e autore di 51 gol con il Boca, è un esterno offensivo di piede destro, alto 174 centimetri. Può giocare sia a destra sia a sinistra e, all'occorrenza, anche tra le linee o da centravanti. Nel 4-3-3 di Allegri rappresenterebbe un'alternativa sia a Neres sia a Lang, grazie alle sue qualita nel dribbling e nell'uno contro uno.