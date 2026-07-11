Tuttonapoli Perché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang

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Ultime calciomercato Napoli, Zeballos a un passo per il club di De Laurentiis. Manna al lavoro per chiudere col Boca Juniors

Molti tifosi in questi giorni si interrogano sul reale apporto che potrebbe portare Zeballos al Napoli, ovvero un giocatore di anni 24, spesso out per problemi fisici, sfortunato da questo punto di vista, che vede non tantissimo la porta e che alla sua età gioca ancora in Argentina. Dubbi leciti per un talento che, però, in patria, per molti è stato anche condizionato dai tanti stop. Senza, per qualcuno oggi sarebbe già in Europa e in nazionale con Scaloni.

Perché il Napoli ha scelto Zeballos

L'idea del Napoli è chiara: Zeballos, in scadenza, già fuori rosa al Boca, è un'occasione di mercato. Un talento che costerebbe massimo 8-9 milioni per occupare la casella di alternativa sulle fasce dove già ci sono Neres e Alisson. Un'alternativa con un ingaggio...da alternativa: 1,3 milioni per quattro anni. Zeballos potrebbe arrivare al posto di Lang che è costato 30 milioni, ha 27 anni e guadagna il doppio: 2,5 milioni. Tanti, troppi per un giocatore non considerato titolare fisso e che ha deluso sia a Napoli che al Galatasaray. Poi magari con Allegri nascerà il colpo di fulmine, esploderà e sarà titolare inamovibile. Vedremo. L'idea del club, però, è chiara: dovendo abbassare il monte ingaggi, meglio un'alternativa a costi contenuti che un esterno costato tanto - e magari rivendibile - che guadagna come un titolare. Sono operazioni anche sartoriali, queste, da parte del club. E Zeballos arriverebbe comunque da scommessa: potrebbe imporsi, come ha fatto Alisson (altro giocatore molto criticato al suo arrivo per le 0 presenze in campionato in Portogallo), oppure deludere. Ma in quel caso, investimento minimo, o quasi. Di sicuro distante dalle cifre di Lang e Lucca, per intenderci.

Stesso ragionamento per la porta e per Milinkovic-Savic

Un ragionamento, questo, che vale anche per la porta: Milinkovic-Savic è sul mercato non perché non abbia qualità, anzi, ma perché ad oggi guadagna 2,5 milioni, lo stesso stipendio di Meret, il titolare di Allegri. Per la porta serve un'alternativa e allora ecco Kovar del Psv o Falcone del Lecce. Entrambi guadagnerebbero meno di Vanja.