Podcast Marino. "Zeballos può dare una mano, ma puterei su giocatori dal rendimento più affidabile"

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L'allenatore Giuseppe Marino si proietta al ciclo Massimiliano Allegri che sta per aprirsi in casa Napoli e ne parla a Radio Tutto Napoli.

Giuseppe Marino, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Bisogna sempre partire da un presupposto: i giocatori devono essere funzionali alle idee dell'allenatore. Per me Lobotka è praticamente insostituibile, sia per le sue qualità tecniche sia per la sua interpretazione del ruolo. Credo che gli allenatori debbano partecipare almeno alla scelta delle caratteristiche dei calciatori da inserire in rosa e Allegri, nella sua carriera, ha sempre cercato un regista con queste qualità."

Perché ritiene che Lobotka sia così importante per Allegri?

"Perché Allegri ha sempre apprezzato questo tipo di centrocampista. Al Milan aveva Modric, poi ha cercato giocatori con caratteristiche simili, come Ricci. Per questo penso che uno come Lobotka sia perfettamente compatibile con la sua idea di calcio."

Che idea si è fatto di Zeballos, nome accostato al Napoli?

"Credo che sia un buon giocatore e che possa dare una mano. Personalmente, però, in questa fase cercherei profili che conoscano già il campionato italiano o comunque il calcio europeo. Il Napoli deve ottimizzare gli investimenti e andare su giocatori che offrano maggiori garanzie di rendimento."

Il Napoli ha bisogno di certezze più che di scommesse?

"Esattamente. Il Napoli deve sistemare una rosa che ha già fatto bene ma che ha mostrato qualche limite nelle alternative. Faccio un esempio: se ci fosse stato un ricambio all'altezza di Neres nei momenti difficili, probabilmente la gestione tra campionato e Champions sarebbe stata diversa. Ecco perché punterei su giocatori dal rendimento più affidabile."

Con tanti trequartisti in rosa, Allegri potrebbe orientarsi verso il 4-2-3-1?

"È una possibilità concreta. Oggi la fluidità tattica permette di cambiare assetto nelle varie fasi della partita. Il 4-2-3-1 può trasformarsi facilmente in un 4-3-3 o in un 4-4-2 senza palla. Considerando il numero e la qualità dei trequartisti a disposizione, mi sembra una soluzione molto credibile."

E Lobotka in un centrocampo a due?

"Può giocare tranquillamente in quella posizione. Ha già dimostrato di saperlo fare e penso possa ripetersi. Il vero tema riguarda la fase di non possesso e il modo in cui il Napoli andrà a pressare gli avversari. Se Allegri adotterà un blocco medio, come spesso ha fatto nelle sue squadre, allora Lobotka sarà perfettamente funzionale al sistema."