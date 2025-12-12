Radio TN De Core: "Lucca? Troppe aspettative ma tifosi poco pazienti, bisogna dargli tempo"

Francesco De Core, giornalista di Repubblica, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Lucca? Ci sono molte aspettative su di lui anche per il costo oneroso del suo cartellino ma bisogna anche saper aspettare i giocatori che magari cambiano modulo, allenatore, sistema di allenamento. Non sono tutti Maradona capaci di far bene risolvendo le partite. Bisogna avere lucidità, pazienza e capacità di analisi. Purtroppo nel calcio italiano e nell'approccio delle tifoserie non c'è pazienza. Ormai dopo due scudetti in tre anni anche la tifoseria del Napoli, dispiace dirlo, aspetta poco, ma se ci sono momenti di difficoltà, vedi gli infortuni, non bisogna fare subito bilanci che secondo me sono in questo momento ingiusti in senso sia positivo che negativo".