Podcast Fantacalcio Napoli, l'esperto: "Un giocatore è stata luce a sorpresa per i fantallenatori"

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Carmine Cassandra, giornalista di Fantacalcio,it, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Carmine Cassandra, giornalista di Fantacalcio,it, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Parlavamo delle parole pre-partita di Antonio Conte: secondo te è corretto dire che arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla?

"Io non sono d'accordo, non ho trovato corrette le parole del mister. Per una questione di coerenza e perché sportivamente parlando arrivare secondi rispetto ad arrivare quarti è tutta un'altra cosa."

Quanto possono essere motivanti queste parole dette prima di una gara e qual è l'obiettivo reale? Inoltre, dal punto di vista del fantacalcio, il Napoli ha avuto diversi flop. Qual è il tuo pensiero anche rispetto al messaggio di un ascoltatore sull’“imbuto” creatosi con i rientri?

"Io sono abbastanza d'accordo con il nostro amico. Per la questione fantacalcio di flop ce ne sono stati, partendo dalla difesa con Buongiorno che è stato uno dei più acquistati all'asta ma ad oggi ha zero bonus e una fanta media davvero terribile. Poi sull’imbuto: a un certo punto ho visto una forzatura, come se Antonio Conte si fosse sentito obbligato a schierare De Bruyne, McTominay, Anguissà trovando una collocazione a tutti, escludendo Alisson Santos che era l’uomo più in forma. Sì, si è creato un imbuto, ma già dalla prossima partita le cose potrebbero cambiare e qualcuno potrebbe tornare in panchina come Kevin De Bruyne."

Quanto è importante il rientro di Amir Rahmani e che impatto può avere anche su giocatori come Alessandro Buongiorno?

"È fondamentale il rientro di Rachmani. Secondo me è uno dei difensori più sottovalutati della Serie A e forse anche in chiave europea. Dà una solidità importante e sicurezza a tutto il reparto. Buongiorno e Juan Jesus con lui acquisiscono più certezze difensive. È un recupero fondamentale per questo finale di stagione, anche per i fanta allenatori, perché è un difensore con ottima fanta media e capace di portare anche qualche bonus."

Alisson Santos può essere la chiave e una risorsa importante anche dal primo minuto?

"Sì, ha già dimostrato che può essere un fattore anche partendo dall'inizio. È stata la luce del Napoli e anche di molti fantaallenatori. È andato alle aste per pochi crediti perché nessuno si aspettava questo impatto, invece ha portato bonus, gol e assist. È un calciatore che va schierato sempre, sia da titolare sia partendo dalla panchina."

Che scenario immagini per la panchina del Napoli nella stagione 2026-27?

"Io immagino uno scenario senza Antonio Conte. Me lo aspettavo anche lo scorso anno e poi siamo stati sorpresi. Mi aspetto un nuovo allenatore, mi piacerebbe Enzo Maresca. Ora l’importante è chiudere bene la stagione e raggiungere l’obiettivo del secondo posto, poi si valuterà il futuro. Secondo me Conte è affascinato dall’idea della nazionale."

Tra i nomi che circolano, quale sarebbe la tua top 3 per la panchina del Napoli?

"Ti dico Maresca, Italiano e non mi dispiacerebbe un ritorno di Maurizio Sarri."

Che finale di stagione ti aspetti per il Napoli dopo la brutta prestazione contro la Lazio?

"È vero, contro la Lazio è stata una delle peggiori partite degli ultimi anni. Però guardando il calendario, a parte la trasferta di Como, non mi sembra insormontabile. Mi aspetto una chiusura positiva: mancano cinque partite e almeno dieci punti me li aspetto. Secondo me potrebbero bastare anche per il secondo posto. Saranno partite utili anche per capire come costruire la rosa futura e trovare soluzioni tattiche. Vincere aiuta a vincere, quindi mi aspetto un finale in crescendo e di non rivedere prestazioni come quella contro la Lazio."