Podcast Fava consiglia Lucca: "Vada via da Napoli per giocare e ritrovare serenità"

Dino Fava, ex centravanti, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Allegri? I numeri parlano chiaro, non sono positivi. Ci sono state alcune partite in cui il Napoli ha giocato abbastanza bene ma mi aspettavo di più. La classifica riassume tutto. C'è stato qualche infortunio importante che ha rovinato anche questa situazione di squadra ma vedendo il livello del campionato ci aspettavamo sicuramente di più sia in difesa, dov'è uno specialista, che in attacco.

Roma favorita? Psicologicamente la Roma sta andando a tremila e sta andando molto meglio del Napoli. Ma sarà una partita da tripla, può succedere di tutto. Il Napoli è comunque una squadra forte.

Lucca? Non è un problema di testa. L'errore grandissimo è stato quello di far accelerare i tempi. Ha fatto il passo più lungo della gamba. A Udine stava facendo abbastanza bene e si è ritrovato in una piazza eccezionale dove se non riesci a far bene subito vieni preso di mira e ora la montagna diventi sempre più grande. Non era pronto per Napoli, tutto qua. Consiglio? Da Napoli deve andar via, deve andare in una squadra dove gli danno fiducia per tornare a far gol e per ritrovare serenità".