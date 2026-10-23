Podcast Flop Lucca, Specchia: "Per carattere e atteggiamento non è da Napoli"

Grande attesa per la partita di domani del Napoli contro la Roma al Maradona. La differenza potrebbero farla i due attaccanti. Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "La Roma sta facendo un grande campionato, il Napoli invece ha avuto tanti problemi. E non ha avuto McTominay e Anguissa al meglio. Ma sono fiducioso. Mi è piaciuta la vittoria in Champions. Biosgna crescere in difesa. La differenza la sta facendo Malen che ha quella continuità che Hojlund non sta avendo. E questo la dice lunga sulla difficoltà del Napoli ad andare in gol. Non ci sono più le reti degli esterni, dei vari Insigne e Callejon. Dobbiamo accontentarci di questo Napoli che per fortuna sta recuperando gli effettivi e migliora anche nell'atteggiamento che è molto più propositivo dello scorso anno, ma speriamo arrivino ora anche i punti".

"Lucca? Nella sua condizione, se fossi nel suo procuratore lo porterei via da Napoli. Purtroppo, con tutti gli alibi possibili, si è mostrato caratterialmente per atteggiamento e mancanze un giocatore non da Napoli. Sono stati 35 milioni buttati. Se uno è attento, è stato all'Ajax - una fabbrica di calciatori - e dopo 3 mesi lo hanno mandato via perché poco avvezzo all'impegno e alla disciplina".

"Lang? Solo martedì mi è sembrato finalmente un giocatore vero perché ha lottato, ha rincorso, ha provato a saltare l'uomo. Finalmente ha anche tirato bene. Ecco, questo mi fa pensare che ha qualche cosa e quindi non lo boccio come Lucca, ma dovrebbe essere sempre quello visto col Bodo/Glimt. Deve ripetersi".