Podcast Zaccone: "Se il Napoli tiene Lucca solo perché non arrivano offerte commette un errore"

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Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il mercato era assolutamente bloccato e c'erano due ruoli che andavano coperti: il difensore centrale e il vice Di Lorenzo erano priorità assolute. Considerando anche un mercato in uscita fermo, mi accontento di questi due colpi, che almeno numericamente e con buone aspettative possono sopperire alle carenze dell'organico. Badiashile dobbiamo ancora capirlo e valutarlo, potrebbe essere una lietissima sorpresa. Favasuli è un giovane di belle speranze che sarà lì a fare il vice Di Lorenzo. Sono fiducioso."

Il Napoli avrebbe fatto un mercato diverso senza i vincoli legati al costo della rosa?

"Il Napoli è una società importante, ma non può permettersi di sbagliare troppi mercati. Quando hai ancora a libro paga giocatori come Ngonge, Folorunsho, Cajuste e Lindstrom è evidente che hai tirato troppo la corda. Gli acquisti importanti diventano più complicati. È anche vero che Manna è riuscito comunque a portare giocatori come Giovane e Alisson Santos, quindi qualcosa si può sempre fare. Bisogna augurarsi soprattutto uno sfoltimento rapido della rosa per liberare risorse da destinare a calciatori di maggiore affidabilità."

Questo Napoli può ripartire dal 4-3-3?

"Il 4-3-3 con Allegri mi dà fiducia. La rosa numericamente c'è e alcuni giocatori che magari in passato hanno trovato meno spazio potrebbero averne di più adesso. Bisogna soprattutto capire chi faccia realmente parte del progetto di Allegri e chi invece sia destinato ad andare via. Risparmiare sugli ingaggi dei giocatori fuori dal progetto potrebbe permettere al Napoli di intervenire ancora."

Lucca può essere il vice Hojlund oppure sarebbe meglio separarsi?

"Abbiamo avuto in passato vice centravanti non necessariamente di grandissimo peso. Quindi pensare a Lucca come alternativa a Hojlund non è impossibile. Però è necessario che il ragazzo cambi completamente dal punto di vista mentale, perché finora purtroppo non ha mostrato abbastanza per stare al Napoli. Bisogna augurarsi che possa farcela anche perché l'investimento è stato molto importante."

Quindi sarebbe sbagliato tenerlo soltanto perché non arrivano offerte?

"Assolutamente. Tenere Lucca perché nessuno lo vuole è una politica che non mi fa impazzire. O fa parte del progetto perché Allegri crede realmente in lui oppure no. Comprare un giocatore per circa 30 milioni e poi cederlo dopo sei mesi in prestito non è il massimo della politica di valorizzazione. Vale per Lucca come per Lang. Se hai fatto un investimento devi provare a tutelarlo, a meno che non siano intervenute dinamiche interne che noi non conosciamo. O gli ridai fiducia oppure prendi un'altra strada: le mezze misure raramente portano qualcosa."

De Bruyne rischia davvero di diventare un problema tattico per Allegri?

"Non sono d'accordo, mi sembra una visione troppo pessimistica. De Bruyne può essere utile sia a ridosso della punta sia qualche metro più indietro. È vero che in questo momento non l'ho visto al massimo della condizione, ma quella si recupera. Se ci sono testa, volontà e impegno, la forma fisica torna. Le sue qualità sono talmente straordinarie che alla storia di De Bruyne che sacrifica McTominay o che crea più problemi che soluzioni non ho mai creduto. Sono convinto che i campioni possano soltanto essere utili."

Con Allegri può dunque tornare centrale nel progetto?

"Ricordiamoci anche quello che è successo con Conte. Possiamo pensare che non sia riuscito a sfruttare fino in fondo il fenomeno De Bruyne: sono campioni che richiedono una gestione particolare. Se adesso con Allegri ha trovato una nuova sintesi e c'è piena intesa con la società, allora parliamo di un elemento fondamentale. Ha esperienza, qualità e voglia: De Bruyne è importantissimo per il Napoli, non scherziamo."