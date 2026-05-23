Sondaggio - Chi sostituirà Conte? Tra i nomi che si fanno, chi vi convince di più? Votate!

Sondaggio - Chi sostituirà Conte? Tra i nomi che si fanno, chi vi convince di più? Votate!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto
Tanti i candidati accostati alla panchina del Napoli, a cominciare dall'ex Maurizio Sarri, tentato anche dall'Atalanta.

Antonio Conte lascia il Napoli con un anno d'anticipo sul contratto. È ufficiale, o quasi: Il ciclo del tecnico salentino in azzurro si concluderà domani con l'Udinese nell'ultima giornata di campionato che potrebbe portare il Napoli a chiudere al secondo posto in classifica.

Chi sarà il suo successore? Tanti i candidati accostati alla panchina del Napoli, a cominciare dall'ex Maurizio Sarri, tentato anche dall'Atalanta. L'altro nome forte è Massimiliano Allegri, che però qualificandosi per la prossima Champions League potrebbe decidere di continuare sulla panchina del Milan. Tra la lista degli outsider è guidata da Vincenzo Italiano, tecnico molto apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Seguono Raffale Palladino e Fabio Grosso. Tra questi nomi, chi vi convince di più? Potete votare cliccando qui.