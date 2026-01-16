Podcast Forgione: "Hojlund? Molti giocatori spremuti, normale andare in difficoltà"

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Purtroppo il Napoli è incappato di nuovo nello stesso errore col Verona, col Parma ha fatto il bis e non va bene, non va assolutamente bene. Potevi pure vincerla con l’episodio, per pochi millimetri, ma è un Napoli che di nuovo ha fatto troppo poco per vincere la partita. E una squadra che vuole stare lì non può aggrapparsi e attaccarsi a un gol annullato: oggi funziona così, questo è il regolamento. Il fuorigioco semi-automatico è inappellabile, quello è il fotogramma, quelle sono le regole. Può dar fastidio, perché il gol non ti va per mezzo millimetro, ma è così. E se ti succede al decimo minuto e hai 80 minuti per rimettere le cose a posto, lo devi fare. Se l’Inter la porta a casa e tu no, allora è giusto che l’Inter prenda vantaggio in classifica. Sei punti sono recuperabilissimi, ma devi cambiare completamente marcia. In questo momento io sono più focalizzato su un Napoli che possa trovare continuità, più che chiedermi se l’Inter può perdere punti".

Se dovessi indicare un fattore specifico per la mancata vittoria, quale sarebbe?

"Il problema del Napoli è cronico e lo sappiamo: quando vede queste squadre con il blocco basso serrato in area va in difficoltà, non riesce a trovare la soluzione. È una squadra che non ha soluzioni dirette se non quella del gioco: difficilmente arriva al gol su palla inattiva, non tira da fuori. Sono problemi che c’erano anche l’anno scorso e che tornano sempre. Il Napoli deve lavorare sulle palle inattive e sui tiri da fuori, perché sono elementi imprescindibili nel calcio moderno. E nel Napoli questa cosa manca".

C’è chi minimizza l’assenza di De Bruyne: come la vedi?

"È contraddittorio: se ci lamentiamo delle assenze e poi gioiamo per un’assenza, diventa cervellotico. Mettiamoci d’accordo: è un bene o un male avere calciatori importanti? De Bruyne in partite così, contro una squadra chiusa, ti cambia tutto: l’ultimo passaggio, il tiro da fuori, la soluzione che spacca. Non possiamo discutere che il Napoli sia migliorato perché è uscito De Bruyne, questo per me non ha senso. Poi sta all’allenatore sistemare la squadra, decidere se un calciatore è pronto per giocare o deve stare fuori, ma non si può dire che senza un top player si stia meglio".

Conte non si fida di alcuni giocatori: il caso Lucca, entrato al 90’. In una partita così non serviva un altro centravanti prima?

"Sì, sono d’accordo: metterlo al novantesimo è un segnale di disperazione, non di serenità e visione chiara. Hai bisogno di un attaccante, lo metti almeno un quarto d’ora, cerchi il forcing, alzi palloni, metti Hojlund e metti anche Lucca, fai arrivare pericolo su palla aerea. Invece lo metti al novantesimo: che cosa pretendiamo da questo ragazzo? Ha difficoltà ambientali, non entra tranquillo e se lo butti dentro così non puoi pensare che tiri fuori il colpo dal cilindro. Si può contestare a Lucca l’atteggiamento, ma non è giusto farlo diventare il capro espiatorio delle amnesie del Napoli".

Si parla tanto di Lucca, ma anche Hojlund è sembrato “spento”, neutralizzato da Troilo: è solo un tema fisico?

"La riflessione è corretta: i ragazzi sono spremuti. Ci sta che Hojlund vada in difficoltà in una partita in cui ti marcano stretto e ti raddoppiano, con due linee che non ti fanno respirare. Se giochi con una sola punta centrale, lui diventa il terminale di tutto ed è normale che gli facciano una marcatura feroce. Poi l’accanimento a Napoli c’è sempre stato: ricordo Osimhen, i primi mesi erano difficili anche per lui, poi con la pausa estiva si è rimesso in forma ed è diventato quello che conosciamo. Ma i calciatori devono anche metterci del loro: evidentemente Lucca, per atteggiamento, sta irritando l’allenatore e questo lo mette ancora più in difficoltà".

Come si riparte col Sassuolo, considerando la stanchezza e il calendario ogni tre giorni?

"L’unico fattore che può aiutare il Napoli è che il Sassuolo è una squadra che gioca di più rispetto a Parma e Verona. Il Parma è venuto a Napoli e ha fatto il peggior catenaccio, e questo ha complicato tutto. Il Sassuolo può anche provare a ricalcare quel copione, ma se lo fa allora dovremmo pensare che il Napoli da qui a fine stagione, contro il blocco basso, non ne verrà mai a capo. Invece deve trovare soluzioni: tiri da fuori e qualità sulle palle inattive, perché non è possibile che un gol su punizione diventi un evento. È un lavoro che deve fruttare di più".

Con una rosa ridotta e partite ravvicinate, c’è il rischio di “perdersi” fino a quando non rientrano gli assenti?

"È un’emergenza con cui dobbiamo convivere. Si gioca ogni tre giorni e il Napoli è al lumicino delle forze, quindi se non va oltre l’ostacolo non ne viene a capo. È un problema serio e continuerà: per almeno un altro mese questa situazione non cambia, e se non trovi energie e soluzioni dentro la rosa rischi di pagare ancora".