Calciomercato Napoli, Lang ha preso una decisione: la sua scelta

Nonostante giochi poco Noa Lang non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport nel suo focus di oggi sul tema mercato.

"Diversa la situazione di Noa Lang: l’olandese ha manifestato la volontà di restare almeno fino a fine stagione, con l’obiettivo di giocarsi le sue carte per il Mondiale. Il Napoli non ha chiuso la porta a nessuno, ma non farà sconti. In quindici giorni può cambiare tutto. Una regola è chiara: se entra qualcuno, qualcun altro dovrà uscire. Vale per Lang come per gli altri profili con trattative impostate, da Marianucci ad Ambrosino, passando per Vergara e Mazzocchi. Conte tiene tutti sulla corda: se resteranno fino alla chiusura del mercato, spazio e responsabilità non mancheranno".