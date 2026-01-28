Podcast Forgione: "Mercato? Forse inciderà anche il risultato di questa sera"

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Stasera c’è da fare un’impresa tutta in salita, con una squadra praticamente rabberciata. Forse “incerottata” non rende del tutto l’idea, ma sicuramente ridotta ai minimi termini: pochi cambi, difficoltà a mantenere ritmo e intensità. La spremuta di limone è quasi pronta, per così dire.

Di fronte c’è una squadra campione d’Europa, vincitrice della Champions League lo scorso anno, che gioca nel campionato più competitivo del mondo, la Premier League. Ha un’età media molto più bassa del Napoli, quasi dieci anni in meno. Stasera è davvero un’impresa proibitiva, anche per le condizioni ambientali e atmosferiche che rendono il quadro ancora più complicato. Se il Napoli dovesse riuscire a vincere, sarebbe un trionfo epico, una pagina di storia.

Fattore Maradona? Può incidere più per il Napoli che contro il Chelsea. Il Chelsea è abituato a certi palcoscenici, mentre il Napoli, vista la condizione attuale, ha bisogno del pubblico come arma in più. Invito tutti i tifosi a mettere i telefoni in tasca e usare la voce. Cantare, spingere la squadra. Negli ultimi anni il Maradona si è un po’ assopito anche per colpa dei cellulari e del turismo calcistico. Stasera no: è l’occasione giusta.

Mercato? La situazione è complessa. Il Napoli ha le mani legate, deve restare in equilibrio tra entrate e uscite. Anche uno o due innesti farebbero comodo, ma le possibilità sono limitate. Forse qualcosa arriverà all’ultimo giorno, ma le idee sembrano confuse. Probabilmente si aspetta anche il verdetto di stasera, che può incidere sugli introiti e sulle scelte. La vera speranza è il recupero degli infortunati: sono loro le vere forze di questa squadra.

La stagione è ancora aperta, anche se più complicata. Se il Napoli dovesse uscire dalla Champions, diventa fondamentale centrare uno dei primi quattro posti in campionato. La Champions è vitale per gli introiti e per la programmazione societaria. Senza quelli, cambiano molte cose. Per questo, qualunque sia l’esito europeo, il Napoli dovrà fare un grande percorso in campionato per tutelare il proprio futuro".