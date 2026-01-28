Juanlu-Napoli, c'è l'accordo! Rai: "Si aspetta intesa tra i club"
Ciro Venerato in diretta da Milano per Rainews ha fornito le ultime notizie sul mercato del Napoli. "Giovanni Manna prosegue senza sosta le trattative per Juanlu Sanchez e Alisson dello Sporting. Entrambi i calciatori hanno già accordo col Napoli (domenica a Torino c'era un membro dell' entourage del terzino destro del Siviglia) va definito quello con i club.
Più semplice Alisson, ma il Napoli vuole anche Juanlu. Holm al momento non è prioritario (solo contatto con agente non con il Bologna) ma di sicuro non si muove Mazzocchi. Sfumato Fortini. Proposto da due agenti stranieri il terzino Bernat. Il Napoli non è interessato allo spagnolo. Su Insigne, ultimo retroscena. Nessun veto di Conte ma l'operazione non è mai decollata per il divieto del presidente De Laurentiis. Lorenzo lo ha sempre saputo e non si è mai illuso più di tanto".
