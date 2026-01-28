Ultim'ora

Juanlu-Napoli, c'è l'accordo! Rai: "Si aspetta intesa tra i club"

Oggi alle 15:00In primo piano
di Fabio Tarantino

Ciro Venerato in diretta da Milano per Rainews ha fornito le ultime notizie sul mercato del Napoli. "Giovanni Manna prosegue senza sosta le trattative per Juanlu Sanchez e Alisson dello Sporting. Entrambi i calciatori hanno già accordo col Napoli (domenica a Torino c'era un membro dell' entourage del terzino destro del Siviglia) va definito quello con i club.

Più semplice Alisson, ma il Napoli vuole anche Juanlu. Holm al momento non è prioritario (solo contatto con agente non con il Bologna) ma di sicuro non si muove Mazzocchi. Sfumato Fortini. Proposto da due agenti stranieri il terzino Bernat. Il Napoli non è interessato allo spagnolo. Su Insigne, ultimo retroscena. Nessun veto di Conte ma l'operazione non è mai decollata per il divieto del presidente De Laurentiis. Lorenzo lo ha sempre saputo e non si è mai illuso più di tanto".