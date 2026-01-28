Napoli qualificato se: tutte le combinazioni in caso di vittoria o pari col Chelsea

La qualificazione è difficile ma non impossibile per il Napoli. Ma quali sono le combinazioni per volare ai playoff di Champions League? Il Napoli andrà avanti se questa sera batterà il Chelsea e se non vincerà una tra Qarabag, Galatasaray, Marsiglia, Monaco, Bayer, Psv, Athletic e Olympiacos. Insomma, in caso di tre punti qualificazione virtualmente conquistata. Ma cosa accadrà in caso di pari stasera? Il passaggio agli spareggi si complicherebbe. Il Napoli infatti andrebbe avanti solo se il Bayer perderà con due gol di scarto o se arriverà la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic.