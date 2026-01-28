Live Napoli-Chelsea, pre-partita: attesa per le formazioni, sold-out al Maradona!

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

15.20 - Contro il Chelsea senza una squadra. Senza una formazione. Sono infatti undici gli assenti di questa sera per diversi motivi: infortuni, assenze o non presenza in lista Uefa. A proposito di lista, ecco l'elenco di chi questa sera non ci sarà, non potrà esserci: Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani; Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Giovane. Di questi, gli ultimi tre non sono neppure in lista Uefa. Gli altri invece sono ancora infortunati.

15.10 - La qualificazione è difficile ma non impossibile per il Napoli. Ma quali sono le combinazioni per volare ai playoff di Champions League? Il Napoli andrà avanti se questa sera batterà il Chelsea e se non vincerà una tra Qarabag, Galatasaray, Marsiglia, Monaco, Bayer, Psv, Athletic e Olympiacos. Insomma, in caso di tre punti qualificazione virtualmente conquistata. Ma cosa accadrà in caso di pari stasera? Il passaggio agli spareggi si complicherebbe. Il Napoli infatti andrebbe avanti solo se il Bayer perderà con due gol di scarto o se arriverà la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic.

15.00 - Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 28 gennaio ore 21:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Gutierrez 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres, Milinkovic-Savic, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista), Giovane (fuori lista)

CHELSEA (4-2-3-1) probabile formazione: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Ballottaggi: Fofana-Badiashile 55-45%, Cucurella-Hato 60-40%, Palmer-Estevao 55-45%, Joao Pedro-Delap 55-45%

Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Jorgensen, Lavia, Mudryk

Amici di TN benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Chelsea, ultima giornata della fase campionato di Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21.