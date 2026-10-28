Ultim'ora Solet torna nel mirino! ADL ci pensa per gennaio: i dettagli

Il Napoli guarda al mercato di gennaio con due obiettivi principali: rinforzare il centrocampo con almeno un innesto e aggiungere un attaccante alla rosa. La dirigenza azzurra, tuttavia, non perde di vista le opportunità in prospettiva, con particolare attenzione anche al reparto difensivo, dove potrebbero esserci novità soprattutto in vista della prossima estate. Tra i profili seguiti resta quello di Solet, centrale dell'Udinese già finito nel mirino del club partenopeo nelle precedenti sessioni di mercato. I contatti non hanno portato a una trattativa concreta, soprattutto a causa delle elevate richieste economiche della società friulana. Una situazione simile a quella vissuta dall'Inter, che aveva avviato i dialoghi con l'Udinese prima di orientarsi su altre soluzioni, tra cui Stones. Lo scrive Tmw.

Solet resta un'opzione per il futuro

Il nome del difensore potrebbe tornare d'attualità nei prossimi mesi. Al momento non rappresenta una priorità per il Napoli, ma la pista potrebbe riaprirsi in vista delle future strategie di mercato. La società continua intanto a concentrarsi sul centrocampo, dove la lista dei giocatori monitorati si allarga progressivamente. Tra i nomi già seguiti figurano Coulibaly e Zorgane, ai quali si sono aggiunti Romano, di proprietà della Roma ma riscattabile dal Cagliari per circa 5 milioni di euro, Bergwall e Aranda.