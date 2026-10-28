Marianucci terzino? Ultime di formazione Sky: Allegri può riconfermare il 4-3-3

Monza-Napoli, la probabile formazione: 4-3-3 con Marianucci e Rrahmani-Marín dietro, Højlund e Giovane in vantaggio

Il Napoli prepara Monza-Napoli con un 4-3-3 e qualche novità rispetto alla squadra che ha pareggiato 3-3 contro la Roma. La probabile formazione è la seguente: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Giovane. In panchina siede Allegri, anche se il tecnico, squalificato, sarà sostituito sul campo dal suo vice Landucci. Milinkovic-Savic dovrebbe essere il portiere titolare, mentre in difesa al posto di Di Lorenzo spazio a Marianucci. Senza l’infortunato Badiashile, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Rrahmani e Marín. Lo riporta Sky Sport.

McTominay intoccabile, due ballottaggi in attacco

A centrocampo resta intoccabile McTominay, che sarà affiancato da Lobotka e Anguissa, in un reparto in cui Allegri ritrova il suo regista dopo due panchine consecutive. Gli unici dubbi riguardano l’attacco, dove sono due i ballottaggi ancora aperti: Højlund è in vantaggio su Lucca per il ruolo di centravanti, mentre Giovane sembra avere la meglio su Lang per l’altra maglia del tridente. Un assetto che nasce dall’emergenza infortuni e dal calendario fittissimo, con la Juventus e il Porto subito dopo.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri