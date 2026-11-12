Tuttonapoli Vergara entra e cambia Italia-Francia: rigore procurato e 3-1 firmato anche da lui

Il talento del Napoli è tra i protagonisti del successo degli azzurri contro la Francia. Entrato al 63', conquista il rigore e lascia il segno.

Antonio Vergara entra e lascia subito il segno. Il talento del Napoli è tra i protagonisti del successo dell'Italia, che supera la Francia per 3-1 a San Siro, grazie a un ingresso dalla panchina che cambia gli equilibri della partita. Subentrato al 63' al posto di Sebastiano Esposito, il numero 21 azzurro impiega pochi minuti per mettere in mostra personalità, intensità e capacità di attaccare gli spazi. Al 74' arriva l'episodio che indirizza definitivamente la gara: Vergara approfitta di un'incertezza tra Truffert e Upamecano, recupera il pallone e viene atterrato in area dal difensore francese. L'arbitro indica il dischetto e Pio Esposito trasforma il calcio di rigore che vale il definitivo 3-1. Un'azione determinante, che permette al giocatore del Napoli di incidere anche senza trovare direttamente la via del gol o dell'assist.

Vergara, i numeri contro la Francia e la crescita in Nazionale

L'impatto del classe 2003 trova conferma anche nelle statistiche dei 28 minuti disputati. Per lui un rigore procurato, 14 tocchi, tre passaggi riusciti su cinque (60%), tre contrasti e due palloni recuperati. Positivo anche il rendimento nei duelli: cinque vinti su sei a terra (83%) e uno su uno nel gioco aereo. A completare il bilancio ci sono due falli subiti, nessun fallo commesso e una sola palla persa. Numeri che testimoniano una prestazione di grande applicazione, con Vergara capace di creare problemi alla retroguardia francese attraverso pressione, aggressività e accelerazioni. Per il talento del Napoli si tratta di un'altra serata significativa contro i Bleus: il debutto in Nazionale era arrivato il 2 ottobre allo Stade de France, nell'1-1 di Parigi, e anche in quell'occasione aveva mostrato le proprie qualità. A San Siro, davanti a 71.452 spettatori, è arrivata un'ulteriore conferma della sua crescita e della possibilità di rappresentare una risorsa importante per la Nazionale. Con questo successo l'Italia sale a quota 10 punti e aggancia la Francia in vetta al girone, pur restando alle spalle per gli scontri diretti. Domenica, a Bruxelles contro il Belgio, agli azzurri basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. Un appuntamento nel quale Vergara potrebbe avere ancora spazio e mettere a disposizione di Mancini le qualità mostrate contro i francesi.