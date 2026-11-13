Podcast Futuro De Bruyne, De Luca: "Se vuole avvicinarsi a casa, cosa possiamo dirgli?"

Diego De Luca, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

I punti da conquistare tra dicembre e gennaio arriveranno con o senza Kevin De Bruyne?

"Spero con De Bruyne, anche se, molto francamente, credo che possa andare diversamente. Al di là delle questioni caratteriali e dell'adattamento al contesto, un giocatore come lui lo vorrei sempre in squadra. Se però, per motivi familiari o personali, dovesse manifestare la volontà di avvicinarsi a casa, sarebbe una scelta assolutamente legittima. De Bruyne è un patrimonio del Napoli e non credo che la società lo lascerebbe partire a cuor leggero. Mi dispiacerebbe molto, perché parliamo di uno dei centrocampisti più importanti della storia recente del calcio mondiale. Averlo visto con la maglia azzurra è motivo di grande orgoglio. In ogni caso, siamo sopravvissuti all'addio di tanti grandi campioni e abbiamo continuato a vincere. È successo anche dopo le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly, con due scudetti conquistati. Se il Napoli dovesse puntare su giovani di prospettiva, anche meno conosciuti, seguendo una politica di mercato che ha già dato risultati, sarebbe una scelta positiva."

Il Napoli ha bisogno anche di un rinnovamento del gruppo squadra, non soltanto sul piano anagrafico ma soprattutto mentale?

"Credo che questo gruppo abbia bisogno di essere rinnovato, non soltanto anagraficamente ma soprattutto mentalmente. Avverto una certa pesantezza all'interno dello spogliatoio, anche tra giocatori non particolarmente avanti con l'età, che per diversi motivi, dalla mancanza di spazio ad altre situazioni, hanno manifestato qualche malumore. Vedremo quale sarà la strategia della società a gennaio. Nel frattempo, però, la squadra deve ritrovare equilibrio e una proposta di gioco all'altezza della piazza. Allegri deve riuscire a darle un'identità precisa. È vero che serve tempo, ma gennaio è ancora lontano e prima ci sono partite importanti da affrontare."

Allegri finora ha fatto il massimo con gli uomini a disposizione o ci si poteva aspettare qualcosa in più?

"L'allenatore non è un mago e non può risolvere tutti i problemi di un gruppo squadra semplicemente arrivando. Bisogna però considerare che il Napoli è arrivato secondo nella scorsa stagione grazie soprattutto al lavoro di Conte, che ha saputo ottenere il massimo da un gruppo con caratteristiche e interpreti diversi. Penso, ad esempio, a Lukaku, un giocatore capace di incidere anche nella gestione dello spogliatoio, di farsi rispettare e di trasmettere determinati valori ai compagni. Oggi nel Napoli manca probabilmente una figura di questo tipo. Da Allegri ci si aspettava una capacità particolare nella gestione dei grandi campioni, anche alla luce della sua esperienza. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane."